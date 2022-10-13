Зеленский назвал главные условия для скорейшего окончания войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских политиков на всех уровнях содействовать поставке достаточного количества современных систем противовоздушной и противоракетной обороны для защиты украинского неба.

Об этом он говорил, выступая по видеосвязи на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Уже в этом году мы должны защитить наше небо от террора России. И если это будет сделано, то это будет фундаментальный шаг, чтобы в ближайшее время закончить эту войну", — заявил президент.

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Также Зеленский подчеркнул необходимость двигаться в направлении еще большего сокращения возможностей России финансировать войну.

"Жизненно необходимо лишить государство-агрессора доходов от экспорта нефти и газа. Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира. Именно таким должен быть смысл санкционных пакетов ЕС", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по словам президента, нужно заставить Россию выполнить требование МАГАТЭ и всего человечества – обеспечить демилитаризацию ЗАЭС.

"Россия должна не просто вывести оттуда военную технику, а забрать всех своих боевиков", – подчеркнул он.

Одной из мощнейших гарантий долгосрочного мира Зеленский назвал создание юридических механизмов для того, чтобы привлечь к ответственности за военные преступления Россию как государство-агрессора и каждого из российских убийц и палачей за каждое проявление террора.

Напомним, ранее Зеленский пообещал, что к ответственности будет привлечен "каждый российский убийца и палач — от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы".

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