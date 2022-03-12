Зеленский назвал количество погибших украинских военных в войне с Россией

Президент сказал, что количество военных потерь Украины и РФ составляет 1:10.

Президент Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных в войне с Россией – около 1300.

Об этом глава государства заявил во время общения с иностранными СМИ.

"Мы не радуемся тому, что у нас погибли военных где-то 1300 сегодня, а в России – более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло. Знаете, это не мое видение мира в целом", – сказал президент.

Напомним, 11 марта глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что Россия в войне с Украиной терпит большие потери, которых она никогда еще не имела. В частности, 18 батальонно-тактических групп полностью утратили свою боеспособность, еще 13 – полностью уничтожены. 31 батальонно-тактическая группа за две недели фактически утратила боеспособность.

ТСН.ua

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