Зеленский назвал количество погибших защитников Украины, которых он наградил посмертно

С начала полномасштабной войны России против Украины Зеленский наградил более 25 тысяч защитников.

Среди них 4 тысячи украинских воинов награждены посмертно.

Об этом 4 августа во время обращения к украинцам сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Подписал очередной указ о награждении наших воинов. 192 участника боевых действий отмечены государственными наградами, из них шестеро – посмертно. Всего уже более 25,5 тысяч наших защитников награждены за храбрость и результативность в боях с 24 февраля. Более 4 тысяч – посмертно", – сказал президент.

Напомним, с начала полномасштабной войны России в Украине погибли тысячи украинских защитников. В то же время в Минобороны подчеркнули, что потери ВСУ значительно меньше, чем у страны-агрессора.

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