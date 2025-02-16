Зеленский назвал количество потерь украинской армии в войне

Кроме погибших и раненых, ВСУ потеряли десятки тысяч бойцов как пленных и пропавших без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество потерь украинской армии в полномасштабной войне с Россией, которая длится почти три года.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

"У нас чуть больше 46 тысяч погибших военных и 380 тысяч раненых", – сообщил Зеленский.

Кроме того, по словам украинского президента, ВСУ потеряли десятки тысяч бойцов как пленных и пропавших без вести.

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"Нельзя знать точно, потому что пропавшие могут быть мертвы или в плену", — отметил он.

Также Владимир Зеленский добавил, что неизвестно точное количество гражданских людей, погибших на оккупированных территориях.

“Когда Россия атаковала и окружила города, уничтожая их, мы не знаем количество погибших. К сожалению, в освобожденных городах мы находили массовые захоронения. Они проводили массовые расстрелы и пытки. В городках с несколькими тысячами жителей находили 500 тел в одной могиле. Мы не знаем, сколько тысяч человек они убили”, – объяснил он.

Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что потери Украины в войне втрое превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе.

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