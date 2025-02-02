Только на этой неделе зафиксированы сотни ударов по нашим городам и общинам. Враг выпустил около: 50 ракет, 660 ударных дронов и 760 управляемых авиабомб по украинской территории.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал количество ракет, дронов и КАБов, выпущенных по Украине за неделю

"Россия не остановится сама. Мир должен заставить ее завершить эту жестокую и неспровоцированную агрессию. Обязательно нужно укреплять нашу оборону. Нам нужна лучшая защита. ПВО, дальнобойное оружие, санкционное давление. Все это помогает защищать жизнь здесь, в Украине. Спасибо всем в мире, кто понимает важность этого и продолжает верить в наше государство и поддерживать», – подчеркнул украинский лидер.

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