Зеленский назвал количество ракет, дронов и КАБов, выпущенных Россией по Украине за неделю

Всего за неделю российская армия применила около 550 ударных дронов, около 60 ракет разных типов и более 660 авиационных бомб. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужно больше "Петриотов" для защиты жизни.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Только за эту неделю Силы обороны Украины сбили в нашем небе 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов. Еще 136 дронов, применяемых в ежедневных ударах по инфраструктуре, не достигли своих целей. Большая благодарность всем нашим воинам, военной авиации, зенитчикам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам. и дальше усиливать защиту нашего неба", — отметил он.

Больше дальнобойности нашего государства, подчеркнул украинский лидер, это больше гарантий, что российскую войну удастся остановить.

Зеленский сказал, сколько ракет, дронов и КАБов выпущено по Украине за неделю

Напомним, каждый, кто становится на путь против Украина, против закона в стране, должна помнить: будет ответ. Президент Владимир Зеленский анонсировал новые санкции СНБО.

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