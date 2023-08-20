Зеленский назвал количество ракет и дронов, которые РФ выпустила по Украине с начала войны

Страна-агрессорка Россия с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022-го, применила против Украины более десяти тысяч ракет и беспилотников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"С 24 февраля 2022 года агрессор использовал против Украины уже более 6,5 тыс. ракет и более 3,5 тыс. ударных дронов. В частности, иранских дронов Shahed. Абсолютное большинство из них — по гражданским, а не военным объектам", — подчеркнул глава государства.

К слову, Зеленский во время встречи с Рютте, а впоследствии с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен обсуждали еще один шаг на усиление воздушного щита Украины – это передача F-16. Известно, что страны поставят для ВСУ эти истребители.

Как сообщалось, Владимир Зеленский назвал единственное условие для мирных переговоров с Российской Федерацией. По его словам, речь идет о Формуле мира.

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