Зеленский назвал количество украинских военных, ежедневно погибающих в Донецкой области

В Донецкой области ежедневно в результате войны, которую развязала Россия, погибают около 100 украинских военных. Еще около 450-500 получают ранения.

На востоке Украины сейчас сконцентрировано большое количество военных и техники российских кафиров.

Об этом при поступлении на Международный форум безопасности в Братиславе сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, Россия собрала на востоке нашей страны все свои войска и технику. Из-за чего ежедневно погибают до 100 человек.

“Там идет битва за ценности. Я хочу, чтобы все осознавали, что после деоккупации территория вокруг Киева и некоторых областей нашего государства война продолжается и сотни людей не дождутся, сотни семей не дождутся своих близких. Каждый день. И потому это для нас большой, большой вызов, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что на Харьковском направлении украинские военные достигают больших успехов. Поэтому глава государства призвал лидеров ЕС не терять время и помогать Украине оружием и финансами.

Напомним, что Россия нанесла массированный ракетный удар по Николаевщине с применением авиации.

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