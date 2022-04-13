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Зеленский назвал конкретное оружие, необходимое Украине для борьбы в войне

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Зеленский назвал конкретное оружие, необходимое Украине для борьбы в войне

Сайт президента Украины

Он призвал граждан всего мира помочь донести правительствам и президентам реальные нужды Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам разных стран с призывом доносить до правительств и президентов их стран реальные нужды Украины для противостояния в войне против России.

Владимир Зеленский в видеообращении 13 апреля назвал конкретный перечень оружия, которое необходимо Украине.

"Чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный перечень оружия. Обращаюсь к гражданам всего мира с просьбой помочь донести до ваших правительств, администраций президентов, руководителей ваших стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну", — заявил президент.

Украине срочно требуется тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты:

  • артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;
  • артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Как можно больше;
  • реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;
  • БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);
  • танки (Т-72, ​​американские или германские аналоги);
  • системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);
  • боевая авиация.

"Мы просим весь мир объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией", — подчеркнул президент.

Напомним, президент Украины сообщил об усилении давления на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь, со стороны оккупантов.

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