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Зеленский назвал конкретные вещи и шаги для победы в войне с Россией

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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Зеленский назвал конкретные вещи и шаги для победы в войне с Россией

Фото: Офис президента Украины

Прежде всего Украине необходимы современные танки и эффективная артиллерия.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что необходимо для победы над Россией в войне, отметив необходимость безотлагательных решений всей антивоенной коалиции.

Об этом глава государства сказал во время выступления перед парламентом Литвы 13 января.

Так, Зеленский высказался о необходимости новых оборонных решений, которые позволят бойцам ВСУ отбросить российскую армию с территории Украины.

"Это касается прежде всего современных танков, эффективной артиллерии", — уточнил президент.

"Нам нужны новые санкционные решения, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, обеспечивающих продолжение агрессии. И нам нужен международный трибунал, который позволит привлечь к ответственности тех, чей злой ум породил это преступление, эту войну", – сказал глава государства.

Он также выразил убеждение, что когда реваншисты из нынешней Москвы окажутся в суде, это будет историческим наказанием и для тех реваншистов, которые поколение назад пытались сломать украинскую свободу.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе – предоставление Украине всего необходимого оружия для победы в войне.

В Белом доме накануне подчеркнули, что США будут продолжать поставки вооружения для Украины, чтобы обеспечить ее победу, и "будут стоять вместе с Украиной столько, сколько это будет нужно".

Следует отметить, что на следующей неделе в Германии состоится очередное заседание формата "Рамштайн", где представители 50 государств обсудят помощь для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1674
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