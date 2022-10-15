Зеленский назвал наиболее горячие точки на фронте и заверил, что у кафиров нет никаких шансов на победу

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что самая тяжелая ситуация – на Донетчине и Луганщине. В частности, на Бахмутском направлении.

Об этом глава государства сказал в традиционном видеообращении в субботу, 15 октября.

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"Очень тяжелая ситуация сохраняется на Донетчине и Луганщине. Самое тяжелое — Бахмутское направление, как и в предыдущие дни. Держим позиции. В целом на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали: у них нет перспектив. Кого бы они ни бросили воевать против нас, это для них завершится только поражением", - отметил он.

Зеленский также прокомментировал последние атаки россиян на украинские города. Он заверил, что Украина делает все для того, чтобы сбивать больше вражеских объектов.

"Эти и минувшие сутки разные регионы нашего государства подверглись российским атакам. В частности, ракетами и иранскими дронами. Часть ракет и дронов сбита. Но, к сожалению, не все. К сожалению, есть разрушения и жертвы. Донбасс, Запорожье, Николаевщина, Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Днепропетровщина и некоторые другие области нашей страны... Мы делаем все, чтобы сбивать больше вражеских ракет и дронов, чтобы обезвредить больше ударных позиций российской армии, и обязательно наступит тот день, когда наше государство сможет выполнять эту задачу на сто процентов ", — подчеркнул глава Украины.

Кроме этого, на фоне огромных потерь путинской армии Зеленский на русском языке обратился к гражданам РФ, чтобы сдавалась в плен, если хотят жить.

"Ну а гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне, но кого отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто продолжает воевать в русской армии среди наемников такой возможности не имеют. Украина обязательно вернет все свое", — сказал политик.

Напомним, по данным Генерального штаба, российские оккупанты бьют по позициям украинских военных по линии фронта и пытаются выйти на админграницы Донецкой области.

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