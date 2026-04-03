Зеленский назвал новые цели РФ: куда будут бить оккупанты весной и летом

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, по чему будут бить российские войска во время обстрелов Украины весной и летом. Так, враг готовит новую волну атак, меняя приоритеты с энергетики на инфраструктуру.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, россияне рассчитывали сломать Украину в течение зимы. Он отметил, что этот период действительно был чрезвычайно сложным, ведь враг системно атаковал, разрушая инфраструктуру отопления и производства электроэнергии.

В то же время, несмотря на то что «энергетическая кампания» продолжается, противник уже частично исчерпал свои запасы ракет и дронов. Именно поэтому, по данным президента, весной и летом их влияние не будет таким сильным.

Цели для атак РФ весной и летом

«Судя по документам, которые мы получили от разведки, русские будут бить по логистике — по железной дороге и прочему. Также будут бить по водоснабжению. Все это Вооруженные силы Украины вместе с местными властями должны проработать и уже прорабатывают. Речь идет и о серьезных инфраструктурных вещах — мосты, дамбы, гидроэлектростанции, а также о насосных станциях, поставках питьевой воды и т.д.», — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что к таким угрозам необходимо готовиться так же тщательно, как и к защите энергетической системы. Воздушные силы уже работают над усилением противовоздушной обороны и интеграцией соответствующих систем, а в отдельных случаях требуется и дополнительная физическая защита объектов.

Также президент подчеркнул, что к подготовке должны быть привлечены все уровни местной власти. Руководители громад и городов должны четко понимать, какие объекты являются критически важными — в частности те, от которых зависит водоснабжение и работа канализации — и обеспечить для них максимально возможный уровень защиты.

К слову, военный эксперт Павел Лакийчук ранее предупредил, что летом Россия может усилить атаки на транспортную инфраструктуру, которая является критической для логистики, промышленности и пассажирских перевозок. Под угрозой находится широкий спектр целей — от локомотивов и портов до электросетей. Кроме этого, возможны удары по объектам водоснабжения в крупных городах, хотя их эффективность будет зависеть от погоды и общей результативности вражеских обстрелов.