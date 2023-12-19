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Почему провалилось контрнаступление на юге: Зеленский назвал одну из главных причин

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Почему провалилось контрнаступление на юге: Зеленский назвал одну из главных причин

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Зеленский подчеркнул, что все работают над тем, чтобы украинская армия была достаточно вооружена.

Нехватка амуниции повлияла на спецоперацию на южном направлении во время контрнаступления 2023 года.

Об этом глава государства сказал во время итоговой пресс-конференции во вторник, 19 декабря.

"Что касается уменьшения помощи, если мы говорим о снарядах и другом вооружении. Это мало повлияло на южную операцию 2023 года. То, что Украина не контролирует небо и не имеет достаточного количества амуниции — имело влияние на операцию, но это не говорит о том, что мы не найдем выход или еще не нашли, но для этого нам нужна действительно поддержка. Некоторых вещей из амуниции у нас просто нет", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что все работают над решением этого вопроса.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция! Итоги года

Напомним, ранее Зеленский озвучил, во сколько Украине станет мобилизация.

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Дата публикации
Просмотры
1084
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