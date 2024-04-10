Зеленский назвал оружие, в котором срочно нуждается Украина: "Дефицит, который слишком затягивается"

По словам Зеленского, Украина нуждается всего-навсего в десятках систем и достаточном количестве современных истребителей.
Украина сейчас больше нуждается в системах ПВО и боевых самолетов, которые "могут защитить наши города от российского террора".
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Дельфийскому экономическому форуму, в котором принимают участие президенты Греции, Черногории и Словении.
"Украина не просит слишком многого. Нам нужны системы ПВО и боевые самолеты, которые могут защитить наши города от российского террора. Несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей — и вообще не будет проблемы российской авиации и бомб.
Также украинские силы нуждаются в поле боя артиллерия, чтобы "отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю".
"И нам нужна справедливость – такое давление на Россию, которое не позволит Путину увеличивать его военный потенциал: все большие санкции против России, конфискация путинских активов и ноль толерантности к российской дезинформации. Это все абсолютно реалистично", — считает глава государства.
По мнению Зеленского, эти решения "зависят только от политической воли партнеров".
"Путин может восполнять своей агрессией только дефицит решений мира. Дефицит, который слишком затягивается. Можно победить в этой войне. Но не дефицитами одерживается победа", — подчеркнул он.
Напомним, в ЕС сообщили, что Украине для защиты от российских воздушных ударов срочно требуется только 7 батарей Patriot из около 100, имеющих на вооружении западные армии.
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