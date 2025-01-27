По мнению Зеленского, медленные шаги со стороны Запада способствовали принятию Минских соглашений, которые он назвал "совершенно предательским документом".

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о просчетах Украины, Европы и США в период до начала полномасштабной агрессии России.

Об этом он рассказал в интервью Il Foglio.

Какая была реакция Европы? Европа смотрела, что там происходит. (еще до меня еще было) и общались с офисами президента Украины, резидентов разных стран, и всех успокаивали: "Не надо начинать". То есть все сделали так тихонько. Мирная такая оккупация Крыма, части Донбасса. Потом там уже были бои, но реакция была ноль", — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, такая политика способствовала принятию Минских соглашений, которые он назвал "совершенно предательским документом".

"Ты на шпагате документам Минска. Это просто замороженный конфликт, который всех устраивал. Путина устраивал очень. Америку устраивал прекрасно. Их не было даже в Нормандском формате – была Франция, Германия, Россия, Украина. Америка была ни при чем. И это было еще до Трампа. Почему я говорю, что это ребус, и непростой? часть украинских территорий.

Он также обратил внимание на роль администрации Дональда Трампа, которая, по его словам, также допустила серьезные ошибки:

"Потом пришел Трамп… Трамп пришел, когда (часть украинских территорий – ред.) уже была оккупирована. Америка не была в Нормандском формате. Это была опять ошибка всех и европейцев, и Украины, что они не затянули нового президента Соединенных Штатов Трампа в разв. Ничего не было сделано – снова ноль".

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что решение Украины отдать ядерное оружие после распада СССР было "тупым и совершенно нелогичным".