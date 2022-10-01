Зеленский назвал подразделения ВСУ, отличившиеся во время освобождения Ямполя

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые успешно освобождают оккупированную врагом территорию на востоке нашей страны и назвал особо отличившиеся подразделения ВСУ.

Об этом он говорил во время своего традиционного обращения вечером 30 сентября.

“У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом достаточно публичной информации. Все слышали о происходящем в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много”, – подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность всем украинским бойцам "за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла".

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“Особенно хочу сегодня отметить бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за неизменную храбрость и героизм на Сиверском и Бахмутском направлениях. А также наших военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады терробороны за освобождение Ямполя", - сказал Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил подразделения спецслужб — ГУР Минобороны и Службы безопасности Украины.

Напомним, Вооруженные силы Украины завершили окружение российских войск в городе Лиман на севере Донецкой области. Эксперты прогнозируют, что украинские военные смогут взять город в ближайшее время, если оккупанты не получат подкрепления.

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