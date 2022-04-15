Зеленский назвал последствия для России из-за разрушения и сожжения Харькова

Украинский президент считает, что такие действия российских оккупантов будут самоубийственными для российской культуры и даже языка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что таких разрушений, которые наносят российские оккупанты, в Харькове не было последних 80 лет, и сказал, какими будут последствия для России.

Об этом он говорил во время своего обращения в ночь на 15 апреля.

“Гордый и аккуратный Харьков 80 лет не видел таких издевательств, которые сейчас принесла ему Россия. Зачем его разрушать? Чего можно добиться сожжением Харькова? Что именно могут дать России разрушение на Салтовке или на площади Свободы?" – задавал далеко не риторические вопросы украинский лидер.

По его словам, разрушение Харькова еще раз подтверждает, насколько бессмысленно вторжение России.

“Оно самоубийственно для всего, что Россия якобы “защищает”. Для российской культуры, для связей с этим народом, даже для руссского языка. Россия выжигает все это своим оружием. Выжигает на десятилетие минимум. На поколение”, — подчеркнул украинский президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 50-го дня войны

Напомним, в среду, 13 апреля, оккупанты продолжали обстрелы жилых кварталов Харькова, в результате чего погибли 4 мирных жителя, еще 10 ранены.

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