Зеленский назвал потери РФ во время наступления на Харьковщине

Прорыв армии Российской Федерации в Харьковской области, произошедший более двух недель назад, закончился большими потерями врага. Соотношение потерь: один украинец к восьми оккупантам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам из Казахстана и соседних стран, сообщает "Власть".

"Скажите, где-то там дается эта статистика, интересны ли ему потери людей или нет? До этой недели было около 2-3 тысяч жертв. Я постоянно получаю аналитику об убийстве российских военных. 2-3 тысяч семей потеряли своих детей. Но ему абсолютно плевать. .Путин в это время в бане находится, где он там — в СПА... Он тем временем занимается совсем другим. Но ручки он свои маленькие не отмоет от этого кровопролития", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский убежден, что диктатору РФ "совершенно плевать на понимание человеческой жизни, ему плевать и на своих людей — как на гражданских, так и на военных".

Напомним, украинский Генштаб сообщил, что по состоянию на 25 мая 2024-го уничтожено полмиллиона оккупантов РФ. Кроме того, россияне потеряли 7650 танков и 14786 бронированных машин.

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