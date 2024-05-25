Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский назвал потери РФ во время наступления на Харьковщине

Зеленский назвал потери РФ во время наступления на Харьковщине

Утраты армии РФ на фронте. / Фото: Associated Press

Президент считает, что кремлевскому "фюреру" наплевать на потери его армии.

Прорыв армии Российской Федерации в Харьковской области, произошедший более двух недель назад, закончился большими потерями врага. Соотношение потерь: один украинец к восьми оккупантам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам из Казахстана и соседних стран, сообщает "Власть".

"Скажите, где-то там дается эта статистика, интересны ли ему потери людей или нет? До этой недели было около 2-3 тысяч жертв. Я постоянно получаю аналитику об убийстве российских военных. 2-3 тысяч семей потеряли своих детей. Но ему абсолютно плевать. .Путин в это время в бане находится, где он там — в СПА... Он тем временем занимается совсем другим. Но ручки он свои маленькие не отмоет от этого кровопролития", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский убежден, что диктатору РФ "совершенно плевать на понимание человеческой жизни, ему плевать и на своих людей — как на гражданских, так и на военных".

Напомним, украинский Генштаб сообщил, что по состоянию на 25 мая 2024-го уничтожено полмиллиона оккупантов РФ. Кроме того, россияне потеряли 7650 танков и 14786 бронированных машин.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация