Зеленский назвал потери "вагнеровцев" в войне: уничтожили наиболее мотивированную часть окупантов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потерях ЧВК "Вагнер" в войне в Украине. С начала полномасштабного вторжения РФ было ликвидировано 21 тыс. "вагнеровцев", а ранено 80 тыс. наемников.

Об этом глава государства сообщил в интервью изданию El Mundo

"У "вагнеровцев" было две категории: профессиональные наемники и мобилизованные из тюрем — их пушечное мясо. Наши войска убили 21 тысячу из них и ранили 80 тысяч", — рассказал он.

По словам Зеленского, такие колоссальные потери дают представление о количестве российских наемников.

"Хорошая новость состоит в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил", – добавил президент.

ППК "Вагнера" в войне

После неудачного однодневного мятежа в РФ предводителя "Вагнера" Евгения Пригожина его отправили в Беларусь. В страну также "высылают" его наемников, которые откажутся подписывать контракты с Минобороны. В настоящее время российские средства массовой пропаганды пишут, что на территории республики начали возводить военные лагеря для его "вагнеровцев".

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что важными для Украины последствиями мятежа "Вагнера" в РФ является то, что эти наемники больше не будут участвовать в войне. По его словам, НДП была самым эффективным подразделением России, умеющим добиваться успеха любой ценой.

Белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что все зеки из ЧВК "Вагнер" погибли на войне в Украине. Поэтому, мол, гражданам РБ вроде бы нечего бояться. Он назвал подопечных Пригожина "самыми подготовленными людьми", которые армии Беларуси только помогут.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что перевернутые в Беларусь "вагнеровцы" сейчас не представляют серьезной угрозы. По словам главы государства, группировка там недостаточно велика.

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