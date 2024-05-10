Зеленский назвал самые горячие участки фронта и сделал заявление о Харьковской области

Главнокомандующий ВСУ доложил Зеленскому о ситуации на фронте.

Владимир Зеленский сообщил, что только что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По всей линии фронта продолжаются тяжелые бои.

Об этом президент сообщил в своем Telegram.

“Только что был доклад главкома Александра Сырского. По всей линии фронта – тяжелые бои. Направлениям в Харьковской, Покровском и другим направлениям в Донецкой области — особое внимание. Обсудили оборонные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельно — Часов Яр. Главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам”, — сообщил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не все партнеры Украины оперативно передают ей обещанное оружие. Такие поставки нужно ускорить.

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