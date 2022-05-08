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Зеленский назвал самые опасные регионы Украины, где сосредоточены оккупанты

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Зеленский назвал самые опасные регионы Украины, где сосредоточены оккупанты

president.gov.ua

В Украине сейчас наиболее опасными остаются Донецкая, Луганская, Одесская и Запорожская области.

В частности, это те регионы, где сосредоточены российские оккупанты.

Об этом на брифинге 8 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Самая сложная ситуация и самая опасная в регионах, где есть сосредоточение войск РФ и там, где идут бои. Это Донецкая, Луганская области, это Одещина, а также Запорожская область. Юг и Восток государства. Мы сосредоточены на этих направлениях", — рассказал президент. Украина.

Напомним, что в Днепропетровской области 12-летний мальчик взорвался на вражеском снаряде.

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