Зеленский назвал самые опасные регионы Украины, где сосредоточены оккупанты

В Украине сейчас наиболее опасными остаются Донецкая, Луганская, Одесская и Запорожская области.
В частности, это те регионы, где сосредоточены российские оккупанты.
Об этом на брифинге 8 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Самая сложная ситуация и самая опасная в регионах, где есть сосредоточение войск РФ и там, где идут бои. Это Донецкая, Луганская области, это Одещина, а также Запорожская область. Юг и Восток государства. Мы сосредоточены на этих направлениях", — рассказал президент. Украина.
Напомним, что в Днепропетровской области 12-летний мальчик взорвался на вражеском снаряде.
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