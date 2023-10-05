Зеленский назвал самый большой вызов, с которым ВСУ столкнулись на поле боя

Несмотря на определенные сложности при контрнаступлении, ВСУ удерживают инициативу в боях.

Украинские военные столкнулись на фронте с вызовом из-за дефицита сил противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Sky TG24.

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"Сложность в том, что поля заминированы. Сложность в том, что есть дефицит оружия и амуниции, особенно велик дефицит ПВО. Наши защитники удерживают инициативу в боях, но важно не потерять это преимущество до начала зимы и пройти холодный сезон достойно", — сказал глава страны.

Кроме того, Зеленский отметил, что зимний период может стать испытанием и для гражданских людей, имея в виду возможные атаки по энергетике.

Напомним, в США предположили, сколько еще времени погода позволит ВСУ вести контрнаступление.

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