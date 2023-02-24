Зеленский назвал самый страшный день войны: "Мы увидели, что дьявол здесь, на Земле"

Украинский президент Владимир Зеленский без колебаний назвал самым страшным днем войны – разоблачение российских преступлений в Буче Киевской области.

Об этом глава государства сказал во время большой пресс-конференции в годовщину вторжения России, 24 февраля.

"Видимо, Буча. Наверное, то, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали. Было очень страшно. За то, что такое, что мы увидели, что дьявол не где-то там, он на земле", — сказал он.

Деокупация Бучи

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в начале декабря 2022 сообщило, что во время оккупации Бучи российские кафиры убили по меньшей мере 73 гражданских. Еще 105 возможных убийств вражеской армией ожидают подтверждения.

Суд в Украине вынес приговор в виде 12 лет заключения двум российским военным, которые пытали женщин и детей в Бучанском районе.

В Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах, находившихся под оккупацией россиян, продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей. По состоянию на февраль 2023 правоохранители установили личности уже 91 российского военнослужащего, причастного к совершению преступлений в Буче Киевской области.

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