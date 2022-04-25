Зеленский назвал, сколько населенных пунктов Украины ВСУ освободили от оккупантов

Российские военные вражески вторглись на территорию Украины и начали захватывать города и поселки.

Украинские защитники дают им достойный отпор и освобождают от оккупантов населенные пункты.

Как рассказал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, по состоянию на 25 апреля ВСУ уже деоккупировали 931 населенный пункт.

Впрочем, еще многие поселки и города временно находятся под контролем оккупантов. Президент подчеркнул, что ВСУ обязательно освободят все населенные пункты Украины.

"По состоянию на это время удалось деоккупировать уже 931 населенный пункт. Еще многие города и громады находятся под временным контролем российской армии. Но я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю", — отметил Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

Напомним, ранее президент Украины отметил, что Россия должна немедленно разблокировать украинские порты.

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