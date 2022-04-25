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Зеленский назвал, сколько населенных пунктов Украины ВСУ освободили от оккупантов

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Зеленский назвал, сколько населенных пунктов Украины ВСУ освободили от оккупантов

Освобожденный от российских оккупантов населенный пункт Черниговской области

Российские военные вражески вторглись на территорию Украины и начали захватывать города и поселки.

Украинские защитники дают им достойный отпор и освобождают от оккупантов населенные пункты.

Как рассказал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, по состоянию на 25 апреля ВСУ уже деоккупировали 931 населенный пункт.

Впрочем, еще многие поселки и города временно находятся под контролем оккупантов. Президент подчеркнул, что ВСУ обязательно освободят все населенные пункты Украины.

"По состоянию на это время удалось деоккупировать уже 931 населенный пункт. Еще многие города и громады находятся под временным контролем российской армии. Но я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю", — отметил Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

Напомним, ранее президент Украины отметил, что Россия должна немедленно разблокировать украинские порты.

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