Зеленский назвал, сколько ракет, дронов и УАБов выпустила Россия по Украине в марте

Президент подчеркнул, что украинцы нуждаются в большей защите – вполне реалистичном количестве систем ПВО, которые есть у партнеров государства.

Российские войска с начала марта 2024 года атаковали Украину, применив 130 ракет разных типов, более 320 дронов Shahed и почти 900 управляемых авиабомб.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что Россия каждый день и каждую ночь дронами, ракетами и управляемыми бомбами "ведет террористическую войну против наших людей, против обычных городов и сел Украины".

"Только с начала этого марта российские войска применили 130 ракет разных типов, более 320 "Шахедов" и почти 900 управляемых авиабомб", – уточнил президент.

Он обратил внимание, что Украина доказала – она может эффективно сбивать любые вражеские ракеты и дроны, уничтожать российскую военную авиацию. Такие действия спасают тысячи жизней и позволяют экономике функционировать.

"Но мы нуждаемся в большей защите — вполне реалистичном количестве систем ПВО, которые есть у наших партнеров. "Петриоты" и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизнь, а не пылиться на хранении", — подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил всех в мире, кто это понимает и помогает украинцам беречь жизни. Глава государства добавил, что российский террор должен проиграть.

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Напомним, накануне The Telegraph сообщило, что Украине настолько не хватает боеприпасов, что до конца марта у нее закончатся ракеты к ПВО для защиты городов. Это означает, что вместо попыток сбить четыре из пяти российских ракет придется распределить системы ПВО на сбивание только одной ракеты из пяти.

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