Зеленский назвал, сколько РФ полностью разрушила больниц с начала войны

Зеленский назвал, сколько РФ полностью разрушила больниц с начала войны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военные страны-агрессора разрушили 570 учреждений здравоохранения, полностью уничтожили – 101 больницу.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что работы по строительству новых медицинских учреждений будут продолжаться, как только закончит война.

Об этом глава государства рассказал в традиционном вечернем видеообращении в четверг, 12 мая.

"За время боевых действий с 24 февраля российские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения. Полностью уничтожили 101 больницу. Что это такое? Это глупость. Это варварство. Это самоуничтожение России как государства, на которое хотя бы кто-то в мире мог смотреть как на культурную нацию", — сказал Зеленский.

"Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире" - обращение Зеленского за 12 мая

Во Всемирный день медицинской сестры президент Украины Владимир Зеленский отметил медицинских сестер за верность избранному делу и личный вклад в оказание медицинской помощи населению во время вооруженной агрессии России против Украины.