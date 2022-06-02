Зеленский назвал, сколько украинцев из-за войны уехало за границу

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома, чтобы защитить свою жизнь.
В частности, новое убежище из-за войны пришлось искать почти 12 миллионам жителям Украины.
Об этом в своем видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, более пяти миллионов украинцев уехало за границу. В основном это женщины и дети.
"Около 12 миллионов наших граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Более 5 миллионов уехали за границу. И абсолютное большинство из них – это женщины с детьми. Сделаем все для того, чтобы они могли вернуться в Украину, домой", — подчеркнул президент. .
Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал главное отличие Украины от России. Принципы украинцев отличаются от принципов россиян и с начала полномасштабного вторжения они не изменились.
Читайте также:
- Число погибших детей в Украине в результате агрессии РФ возросло до 243
- "План Маршалла для Украины": Кулеба рассказал, зачем собирается конференция в швейцарском Лугано
- Ракетный удар по Львовской области: глава ОВА рассказал о пострадавших