Зеленский назвал, сколько украинцев из-за войны уехало за границу

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома, чтобы защитить свою жизнь.

В частности, новое убежище из-за войны пришлось искать почти 12 миллионам жителям Украины.

Об этом в своем видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, более пяти миллионов украинцев уехало за границу. В основном это женщины и дети.

"Около 12 миллионов наших граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Более 5 миллионов уехали за границу. И абсолютное большинство из них – это женщины с детьми. Сделаем все для того, чтобы они могли вернуться в Украину, домой", — подчеркнул президент. .

Обращение Владимира Зеленского по итогам 1 июня

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал главное отличие Украины от России. Принципы украинцев отличаются от принципов россиян и с начала полномасштабного вторжения они не изменились.

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