Зеленский назвал слабыми санкции против России в 2014 году: это позволило думать о полномасштабном вторжении

Зеленский назвал слабыми санкции против России в 2014 году: это позволило думать о полномасштабном вторжении

Президент Украины подчеркнул, что сейчас вообще не может подниматься вопрос о послаблении антироссийских санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистом греческого общественного вещателя ΕRΤ подчеркнул, что на переговорах украинской и российской стороны вообще не поднимался вопрос о послаблении санкций против России.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста, который опираясь на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сказал, что ослабление санкций против России является частью переговорного процесса.

"Мне эта информация неизвестна, о которой сказал министр иностранных дел Российской Федерации. Точно у тех или иных договоренностей, которых еще не произошло, точно о тех договоренностях, о которых говорили представители украинской и российской делегации, вопрос снятия санкций не поднимался. И не может быть поднят", — подчеркнул президент.

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Зеленский также сказал, что санкции исключительно налагаются на Российскую Федерацию, за то, что она является субъектом, начавшим войну против государства Украина, нарушившему нашу территориальную целостность и суверенитет.

"Санкции начинались с аннексии Крыма, с того момента это начиналось, и санкции начинались небольшие, я считаю – слабые, что позволило еще с 2014 года Российской Федерации думать о полномасштабном вторжении. Потом был Донбасс, часть Донбасса оккупирована, и, к сожалению, 24 февраля началась полномасштабная агрессия России, полномасштабная война и полномасштабная оккупация со стороны России на территории Украины. Санкции мощные налагались именно за это: за убийства, за оккупацию и за незаконное вторжение", — отметил президент.

"Пока война не закончилась, пока мы не вернули наши территории, пока Россия, к сожалению, находится на нашей земле и продолжает свое давление и поэтому ничего этого не закончилось. И я удивлен в принципе, что поднимается вопрос о снятии санкций", – подчеркнул президент.

Напомним, Россия пытается привлечь третьи страны для обхода международных санкций.

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