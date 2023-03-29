Зеленский назвал страну, без помощи которой Украина проигрывает войну России

Также Зеленский выразил волнение смены политических сил в Вашингтоне после выборов 2024 года.
Глава государства Владимир Зеленский считает, если США перестанут оказывать Украине военную и финансовую помощь, Украина рискует проиграть войну России.
Таково мнение лидер Украины выразил в эксклюзивном интервью Associated Press, которое вышло в среду, 29 марта.
"Соединенные Штаты действительно понимают, если они перестанут нам помогать, мы не выиграем", – сказал он лакаонически.
Также Зеленский выразил волнение смены политических сил в Вашингтоне после выборов 2024 года. Он считает, что победа республиканцев может повлиять на дальнейшее развитие войны в Украине.
Украинский президент не назвал, кого именно из политиков-республиканцев он имеет в виду. Впрочем, авторы статьи предполагают, что речь идет о бывшем президенте США Дональде Трампе и вероятном конкуренте Трампа на выборах, губернаторе штата Флориды Роне Десантисе.
"Но некоторые в Соединенных Штатах, в частности республиканец Дональд Трамп, бывший президент США и нынешний кандидат в 2024 году, сомневается, стоит ли Вашингтону продолжать предоставлять Украине миллиарды долларов военной помощи. Вероятный конкурент Трампа от Республиканской партии предположил, что защита Украины в "территориальном споре " "с Россией не является важным приоритетом национальной безопасности США. Позже он отказался от этого заявления после столкновения с критикой со стороны других уголков Республиканской партии", — говорится в материале.
Скандальные заявления Дональда Трампа
Напомним, во время выступления перед своими поклонниками в Техасе Трам заявил, что закончит войну в Украине в течение 24 часов после возвращения в Белый дом.
Также Трамп снова попал в скандал, назвав Путина "умным человеком, который хотел мира". Такое скандальное заявление он озвучил во время одного из предвыборных выступлений.
А для интервью Fox news Трамп заявил, что до выборов США в 2024 году Украину "могут стереть с лица земли".
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