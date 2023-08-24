Зеленский назвал страну, где украинские пилоты будут учиться на F-16

Португалия подтвердила, что присоединится к обучению украинских пилотов на современных истребителях F-16.

Об этом заявил президент Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

"Португалия является участником нашей танковой и авиационной коалиции. Сегодня Португалия подтвердила готовность приобщиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", — сказал украинский лидер.

Зеленский также обсудил с португальским коллегой возможность расширения оборонного сотрудничества. В частности, речь идет о поставках ВСУ бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования.

Как сообщалось, украинский министр обороны Алексей Резников назвал минимальные сроки обучения на F-16 украинских пилотов. По его словам, это может занять шесть-семь месяцев.

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