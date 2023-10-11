Зеленский назвал страны, без которых Россия не сможет вести войну

Страна-агрессорка Россия не способна своими силами вести войну в Украине. Москва справится с помощью Ирана и Северной Кореи, поставляющих вооружение для оккупационной армии.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в своей речи в начале заседания "Рамштайна".

По словам главы государства, сейчас Россия не может себе позволить новую "гонку вооружения".

"Россия не может своими силами вести эту войну. Ей нужен Иран, она не может справиться без "шахедов". Ей нужна Северная Корея…", — подчеркивает Зеленский.

Президент отмечает, что сейчас РФ медленно, но уходит из разных ключевых точек в геополитических изломах. Ведь Кремлю не хватает своей силы.

"Тем не менее у нее все еще хватает сил, чтобы разжигать конфликты и превращать их в полномасштабные трагедии. В частности, в Израиле и на Ближнем Востоке", — добавил украинский лидер.

Как сообщалось, интервью Digi24 Владимир Зеленский высказался об окончании войны. По его словам, война РФ против Украины находится уже в заключительном периоде. Впрочем, он может быть самым трудным.

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