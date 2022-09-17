Зеленский назвал страны, от которых Украина хотела бы больше помощи

Президент Украины отметил, что исход войны с Россией зависит от скорейших поставок иностранного оружия Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал другие страны активизировать поставки оружия в Украину.
Об этом президент Зеленский сказал в интервью Reuters.
"Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. От Азии", — уточнил он.
Президент добавил, что помощь от этих стран могла бы ускорить нашу победу, но, к сожалению, у нас нет этой помощи.
Владимир Зеленский подчеркнул, что исход войны с Россией, которая продолжается уже седьмой месяц, зависит от скорейших поставок иностранного оружия Украине.
”Я считаю, что на сегодняшний день я могу стопроцентно акцептовать тот факт, что эта война зависит от сроков, связанных только с поставкой оружия. И только с этим”, — подчеркнул Зеленский.
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