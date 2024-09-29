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Зеленский назвал то, что удерживает Путина от применения ядерного оружия

Зеленский назвал то, что удерживает Путина от применения ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Украинский лидер считает президента государства-агрессора "не всегда адекватным".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин любит свой образ жизни, потому не рискнет применять ядерное оружие.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Никто не знает, что у него [Путина] в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен, что он это сделает”, – отметил украинский лидер.

Зеленский назвал президента государства-агрессора "не всегда адекватным".

"Любой адекватный человек не может просто так прийти в Украину и сделать то, что он сделал", — пояснил он.

В то же время, украинский президент считает, что хозяин Кремля не осмелится применять ядерное оружие в войне против Украины.

“Я думаю, что он любит свою жизнь, свой образ жизни и то, как он управляет жизнью других. Это я могу сказать точно. И именно поэтому я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие", — подчеркнул он.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва может применить ядерное оружие "в случае агрессии против России и Белоруссии".

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