Зеленский назвал то, что удерживает Путина от применения ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин любит свой образ жизни, потому не рискнет применять ядерное оружие.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Никто не знает, что у него [Путина] в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен, что он это сделает”, – отметил украинский лидер.

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Зеленский назвал президента государства-агрессора "не всегда адекватным".

"Любой адекватный человек не может просто так прийти в Украину и сделать то, что он сделал", — пояснил он.

В то же время, украинский президент считает, что хозяин Кремля не осмелится применять ядерное оружие в войне против Украины.

“Я думаю, что он любит свою жизнь, свой образ жизни и то, как он управляет жизнью других. Это я могу сказать точно. И именно поэтому я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие", — подчеркнул он.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва может применить ядерное оружие "в случае агрессии против России и Белоруссии".

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