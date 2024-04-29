Зеленский назвал три пункта, от которых зависят мощь армии и наступательные действия ВСУ

Владимир Зеленский рассказал о том, что нужно Украине для успехов на фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас есть три главных пункта, от которых зависят мощность Сил обороны, перехват инициативы над врагом, а также развертывание наступательных действий.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 29 апреля в Киеве, пишет "РБК-Украина".
Среди трех главных пунктов:
- одобрение финансовой поддержки со стороны партнеров, в том числе США;
- своевременная поставка вооружения в Украину;
- поставка Силам обороны "конкретного" вооружения.
"Я считаю, что первый пункт, который был очень сложным, он выполнен. Есть пакет, финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги", — подчеркнул Зеленский.
По словам президента, пока позитива во втором пункте (временная поставка вооружения — ред.) он не увидел, впрочем поставки все же "немножко" пошли. Зеленский отметил, что этот процесс важно ускорить.
Третий пункт, по словам президента, самый важный.
"И вот это "что" самое главное. Я уже не говорю о четвертом пункте, где мы можем использовать то или иное оружие. Это отдельная беседа. Поэтому мы благодарны партнерам, но есть еще два пункта важных", - резюмировал Владимир Зеленский.
Напомним, в Киев 29 апреля прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это уже третий его визит в Украину во время полномасштабной войны.
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