Зеленский назвал три пункта, от которых зависят мощь армии и наступательные действия ВСУ

Владимир Зеленский рассказал о том, что нужно Украине для успехов на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас есть три главных пункта, от которых зависят мощность Сил обороны, перехват инициативы над врагом, а также развертывание наступательных действий.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 29 апреля в Киеве, пишет "РБК-Украина".

Среди трех главных пунктов:

одобрение финансовой поддержки со стороны партнеров, в том числе США;

своевременная поставка вооружения в Украину;

поставка Силам обороны "конкретного" вооружения.

"Я считаю, что первый пункт, который был очень сложным, он выполнен. Есть пакет, финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, пока позитива во втором пункте (временная поставка вооружения — ред.) он не увидел, впрочем поставки все же "немножко" пошли. Зеленский отметил, что этот процесс важно ускорить.

Третий пункт, по словам президента, самый важный.

"И вот это "что" самое главное. Я уже не говорю о четвертом пункте, где мы можем использовать то или иное оружие. Это отдельная беседа. Поэтому мы благодарны партнерам, но есть еще два пункта важных", - резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, в Киев 29 апреля прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это уже третий его визит в Украину во время полномасштабной войны.

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