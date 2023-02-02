Зеленский назвал трудную задачу для Украины в войне против России

Глава государства Владимир Зеленский призвал украинцев быть устойчивыми и говорить миру о необходимости снабжения ВСУ военным вооружением и техникой.

Об этом лидер Украины сказал в традиционном видеообращении в четверг, 2 февраля.

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"Мы же должны продолжать то же, что делаем: усиливать нашу устойчивость, быть абсолютно единственными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием – нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром по поставкам для обороны. А также ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию. Враг должен выйти из этой своей стадии значительно более ослабленным, чем они предсказывают для себя в худших сценариях. Это трудная задача для нас. Но мы должны его выполнить", — сказал Зеленский.

Напомним, сотни украинских военных уже отправили на учебу в Польшу и Германию. Как сообщает Financial Times, на следующей неделе Силы обороны уже начнут проходить обучение на танках Leopard 2.

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