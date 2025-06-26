Зеленский назвал цену на нефть, при которой Россия не сможет финансировать войну

ЕС должен снизить ценовой потолок. / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам Европейского Союза с призывом усилить санкционное давление на Россию, ограничить ее доходы от экспорта нефти и предоставить Украине предполагаемую финансовую и политическую поддержку.

Выступление прошло во время заседания Европейского совета 27 июня, сообщает сайт главы государства.

Одним из ключевых месседжей Зеленского стала необходимость понижения ценового потолка на российскую нефть. По его мнению, только радикальное ограничение энергетических доходов Кремля может вынудить Москву свернуть войну.

Реклама

"Факты очевидны: чтобы уменьшился аппетит России до войны, должны уменьшиться ее нефтяные доходы. Потолок в 45 долларов может помочь приблизить мир. Но для настоящего, продолжительного мира необходимо установить цену в 30 долларов за баррель - и мы поделились этим с партнерами из Европы и США", - подчеркнул президент.

Зеленский также озвучил ожидание, что 18-й пакет санкций ЕС будет сфокусирован на:

нефтяной торговли РФ;

"теневом" танкерном флоте;

российских банках и денежных каналах;

логистике и снабжении компонентов для производства оружия.

Помимо санкций Зеленский обратил внимание на необходимость стабильной поддержки Украины со стороны партнеров. Он напомнил о важности заморозки российских активов и использовании этих средств на нужды украинской обороны.

Еще одним важным акцентом является интеграция Украины в программу SAFE (Security Action for Europe). Зеленский предложил привлечь Украину к совместным закупкам оружия, поскольку именно ВСУ имеют практический опыт применения современного вооружения на поле боя.

Реклама

"Украина должна участвовать в совместных закупках оборонной продукции как от производителей ЕС, так и от украинских", – отметил он.

В завершение выступления глава государства призвал поддержать открытие первого переговорного кластера "Основы" по вступлению в ЕС. По его словам, это станет не только техническим, но и политическим сигналом европейской поддержки украинского будущего.

Напомним, Евросоюз намерен согласовать 18 пакет санкций. Меры предусматривают запрет обоих российских газопроводов в Европу "Северный поток" и снижение потолка цен на российскую нефть.