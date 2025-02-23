Зеленский назвал угрозу, которую представляет участие Северной Кореи в войне

В войне против Сил обороны Украины военный контингент КНДР потерял более 4 тысяч военных.

Во время боевых действий на стороне Российской Федерации северокорейские военные приобретают опыт современной войны с использованием дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Это представляет угрозу для партеров Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, во время форума "Украина. Год 2025".

"Это наибольший риск для партнеров — они [военные из Северной Кореи] знают все о дронах, о РЭБах, они все эти знания привозят в Северную Корею и, я думаю, они будут базировать новейшую подготовку северокорейской армии. Это большой риск для региона", – сказал он.

Владимир Зеленский также сообщил, что в войне против Сил обороны Украины военный контингент Северной Кореи потерял более 4 тысяч военных. Из КНДР прибыло около полутора-двух тысяч новых северокорейских военных, которые должны пополнить те бригады, которые потеряли боеспособность.

Кроме того, идет поставка из Северной Кореи в Россию артснарядов и ракет, которые государство-агрессор активно использует в войне.

Напомним, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов ранее сообщил, что на фронте наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии. Он добавил, что участие армии КНДР в войне против Украины будет иметь длительные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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