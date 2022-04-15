Зеленский назвал украинский регион, ставший главной мишенью России

Зеленский напомнил, что российские оккупанты принудительно забирают жителей Донбасса в свою армию и бросают их в самые страшные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за 50 дней войны, которую развязала Россия, стало очевидным, что главной мишенью российской агрессии стал Донбасс.

Об этом он говорил в своем обращении на ночь 15 апреля.

"Именно Донбасс для России – это главная мишень, именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Луганскую и Донецкую области российские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни и чтобы там не осталось людей вообще”, — заявил украинский президент.

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Зеленский напомнил, что российские оккупанты принудительно забирают жителей этих областей в свою армию и "бросают их в самые страшные бои, буквально в лоб нашей обороне".

"Они разрушают города и села Донбасса. Сжигают все, что выдержало восемь лет той войны", — подчеркнул президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 50-го дня войны

Напомним, российские войска потенциально готовятся к масштабному наступлению на востоке Украины. Оккупанты могут попытаться захватить Донбасс уже в ближайшие 10 дней.

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