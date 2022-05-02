Зеленский назвал ущерб, который Россия причинила Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ущербе в результате войны России против Украины.

Как отметил глава государства, сейчас можно говорить только о количестве разрушенных домов и инфраструктуры. Впрочем, уже посчитано около 60 млрд. долларов.

Об этом он сказал во время общения с журналистом греческого общественного вещателя ЕRΤ.

"Это без тех оккупированных частей государства, в которых мы не можем ничего проанализировать. Государство потеряло 60 миллиардов. Я вам не говорю о частном секторе, потому что это будет просчитано после окончания войны. Потому что нам нужен отчет частного сектора, кто что потерял и сколько. Наши говорят, что потери с частным сектором на сегодня – триллион. Я не могу так сказать, потому что мне нужны факты, конкретика. Тогда мы можем говорить. Что касается потерь людей, я думаю, что цены этому нет. Это не измеряется деньгами", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что также невозможно счесть потери портов, поскольку все они оккупированы или заблокированы Россией.

"Мы не понимаем, что там происходит. У нас в портах были миллионы тонн сельскохозяйственной продукции. Мы не можем сейчас оценить ситуацию", – добавил он.

Напомним, Херсонщина терпит наибольший ущерб в туристической отрасли в результате войны. Это связано с тем, что область будет просто разграблена.

"Удалось вывезти уже более 100 гражданских", - Зеленский об эвакуации из "Азовстали"

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