Зеленский назвал условие для окончания войны в Украине за считанные недели

Украине удастся закончить войну в считанные недели при одном условии.
Президент Владимир Зеленский считает, что скорость прекращения войны в Украине будет измеряться неделями, если мир будет объединен и честен в отношении агрессии Путина.
Об этом сказал Зеленский в обращении к сообществу Foreign Policy Community of Indonesia.
"Если мир действительно будет объединен и честен в отношении этой агрессии России против нашего суверенного государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями. Неделями, даже не месяцами", — сообщил он.
Украинский лидер подчеркнул, что Россия сознательно сделала ставку на продовольственный кризис. Таким образом, Путин стремится увеличить зависимость других стран от РФ. Кроме того, агрессор стремится использовать доступ к продовольствию как еще один фактор давления в глобальной политике.
"Чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди повсюду в мире. Защищены от агрессивных желаний тех, кто хочет проводить колониальную политику, как в старину", — подытожил он.
Как сообщал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, война в Украине может продолжаться до зимы.
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