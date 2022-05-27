Зеленский назвал условие для окончания войны в Украине за считанные недели

Зеленский назвал условие для окончания войны в Украине за считанные недели

Украине удастся закончить войну в считанные недели при одном условии.

Президент Владимир Зеленский считает, что скорость прекращения войны в Украине будет измеряться неделями, если мир будет объединен и честен в отношении агрессии Путина.

Об этом сказал Зеленский в обращении к сообществу Foreign Policy Community of Indonesia.

"Если мир действительно будет объединен и честен в отношении этой агрессии России против нашего суверенного государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями. Неделями, даже не месяцами", — сообщил он.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия сознательно сделала ставку на продовольственный кризис. Таким образом, Путин стремится увеличить зависимость других стран от РФ. Кроме того, агрессор стремится использовать доступ к продовольствию как еще один фактор давления в глобальной политике.

"Чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди повсюду в мире. Защищены от агрессивных желаний тех, кто хочет проводить колониальную политику, как в старину", — подытожил он.

Как сообщал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, война в Украине может продолжаться до зимы.

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