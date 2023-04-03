Зеленский назвал условие достижения мира в Украине: все произойдет на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию по поводу возможного мира с Россией и рассказал о необходимых условиях для его достижения.

Владимир Зеленский отметил желание установить в Украине мир. Достичь этой цели можно победой на поле боя.

Об этом глава государства рассказал во время визита в село Ягодное в Черниговской области.

Как отмечается, Украина хочет мира, но чтобы достичь этой цели, нашему государству нужно все, что есть у партнеров и что они могут предоставить.

В своем выступлении на Черниговщине президент заявил, что есть лишь один путь к победе в войне, и это победа на поле боя. В противном случае, по мнению Зеленского, после Украины Россия пойдет в Европу.

"А вы уже можете видеть результат того, что оккупанты делают с городами в нашей стране", — добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что для достижения мира необходимо оружие и амуниция от международных партнеров.

Напомним, что Зеленский отреагировал на убийство российского военкора, пропагандиста Владлена Татарского. Он сказал, что об этом "даже и не думает".

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