Президент убежден, что победа Украины – это только вопрос времени.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, которое существенно ускорит победу Украины в войне с Россией.
"Война России против нашего народа может завершиться победой свободы значительно быстрее, чем многие в мире думают, если Украина получит оружие, перечень которого мы предоставили", — отметил президент в видеообращении 8 апреля.
По мнению Зеленского, любое промедление с предоставлением такого оружия Украине, любые отговорки могут означать только одно: соответствующие политики хотят помочь российскому руководству больше, чем нам, украинцам.
"Как бы там ни было, но мы в любом случае продолжим защищать нашу землю и наших людей", — подчеркнул он.
По словам президента, еще не все в мире нашли в себе смелость, которая есть у украинцев.
"Но у нас есть мощные и принципиальные партнеры и друзья. Реальные друзья, которые помогают Украине так, чтобы действительно защитить нас, чтобы действительно защитить свободу в Европе. Я уверен, что победа Украины – это только вопрос времени. И я сделаю все, чтобы это время сокращалось", — подытожил Зеленский.
Напомним, украинский президент обсудил с представителями ЕС ответственность России за военные преступления в Украине.
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