Зеленский назвал условие переговоров с Россией: детали

Президент подчеркнул, что доверять РФ нельзя.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией возможен только после полного вывода оккупационных войск с украинской территории.
Об этом глава государства сказал на брифинге у Львов по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
"Чтобы начать мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории", – подчеркнул он.
Зеленский заявил, что Россия должна немедленно вывести войска из Запорожской АЭС и прекратить провокации и нападения.
"Я сказал свое мнение президенту Турции, что нет веры РФ. Очень удивлен, что они готовы к какому-то миру. Не могут люди, которые убивают, насилуют, ежедневно крылатыми ракетами бьют по нашим гражданским городам, инфраструктурным объектам, хотеть мира", – отметил президент.
Ранее Владимир Зеленский призвал генсека ООН задействовать все механизмы организации по освобождению украинских пленных.
Читайте также:
- Зеленский во Львове провел переговоры с Эрдоганом: что обсудили и о чем договорились
- Во Львове завершилась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша: первые подробности
- Зачем Путину нужно перемирие в Украине: Жданов объяснил