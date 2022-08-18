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Зеленский назвал условие переговоров с Россией: детали

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Зеленский назвал условие переговоров с Россией: детали

Фото: Офис президента Украины

Президент подчеркнул, что доверять РФ нельзя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией возможен только после полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

Об этом глава государства сказал на брифинге у Львов по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

"Чтобы начать мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории", – подчеркнул он.

Зеленский заявил, что Россия должна немедленно вывести войска из Запорожской АЭС и прекратить провокации и нападения.

"Я сказал свое мнение президенту Турции, что нет веры РФ. Очень удивлен, что они готовы к какому-то миру. Не могут люди, которые убивают, насилуют, ежедневно крылатыми ракетами бьют по нашим гражданским городам, инфраструктурным объектам, хотеть мира", – отметил президент.

Ранее Владимир Зеленский призвал генсека ООН задействовать все механизмы организации по освобождению украинских пленных.

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