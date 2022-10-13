Зеленский назвал условие, при котором Путин применит ядерное оружие

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на ядерные угрозы диктатора Путина, Европа не должна позволять себя шантажировать, а наоборот должна показать российскому диктатору, что он в изоляции.

Об этом глава государства сказал в интервью ZDF.

"Нельзя проявлять слабость по отношению к российскому руководству… Путин применит ядерное оружие только в том случае, если он очень хорошо знает, что после применения для него не будет никаких последствий. Почему он выстрелил 100 раз (ракетами и БПЛА накануне по Украине. — Ред.)" )? Потому что последствия еще не нанесли ему вреда", — сказал Зеленский.

Глава государства объяснил массированные обстрелы Украины тем, что у армии РФ нет успехов на поле боя, поэтому Путин должен оправдываться перед своим народом чем-то. Сейчас же, по его словам, задача всей Европы – "показать Путину, что с ним никто не будет разговаривать и что он останется в изоляции".

"Тогда и российское общество поняло бы, что они избрали президентом человека, который угрожает всему ядерному оружию", — заявил Зеленский.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не ответит ядерным оружием на тактический ядерный удар России по территории Украины. Кроме того, он считает, что не нужно говорить слишком многого о рисках ядерного удара по Украине, ведь, мол, "сдерживание работает".

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