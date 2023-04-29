Зеленский назвал условие, при котором Украина уже была бы в НАТО

Владимир Зеленский подчеркнул, что НАТО – это о защите, а не наступлении.

Вступление в Североатлантический альянс требует союзного решения. Если бы решение о вступлении принимал бы действующий генсек НАТО, Украина уже вступила бы в Альянс.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью для представителей финских, шведских, датских и норвежских СМИ.

"Лучшие гарантии безопасности — это НАТО. Потому что там большое количество мощных государств, современного оружия, странами вводились санкции, оказывалась финансовая помощь, в частности, то, что получила Украина. Все поняли прочность этого Альянса", — сказал Зеленский.

В свою очередь глава государства отметил, что НАТО – это о защите, а не наступлении.

"И мы также хотели быть защищены. Последняя наша встреча является Йенсом Столтенбергом (генсеком НАТО — ред.) была лучше всех других. Я ему очень благодарен. Но опять же — это союзное решение. Я думаю, если бы решение о вступлении в НАТО зависело от Столтенберга, Украина была бы в НАТО", — считает Зеленский.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на летнем саммите Альянса в Вильнюсе страны-члены обсудят тему разработки многолетней программы поддержки для Украины.

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