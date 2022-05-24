Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с Россией

Договориться с Россией о перемирии до отвоевания оккупированных после 24 февраля территорий Украины будет сложно, заметил президент.

Украина вернется в переговорный процесс с Россией после деоккупации территорий, захваченных после 24 февраля.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью японскому общественному вещателю NHK.

"Я убежден, что мы должны отвоевать все наши территории, но за это мы заплатим цену. Мы хотим вернуться туда, где были до 24 февраля. Тогда мы вернемся за стол переговоров (с Россией — ред.)", — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что договориться с Россией о перемирии до отвоевания оккупированных после 24 февраля территорий Украины будет сложно.

"Некоторые страны думали, что Россия оккупирует Украину за три дня. Прошел третий день, три недели, и уже три месяца. Я не думал, что попытка России будет успешной, потому что мир объединился вокруг Украины", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что готов говорить с главой Кремля Владимиром Путиным только в том случае, если целью этого диалога будет прекращение войны.

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