Зеленский назвал условия, при которых Россия могла оккупировать Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что у российских агрессоров были бы шансы оккупировать Украину, если бы США и партнеры не предоставляли оружие и финансирование во время войны.

Об этом он заявил во время интервью BBC.

Журналистка заявила, что многие американцы, поддерживающие республиканскую партию, выступают за сокращение помощи Украине. Она отметила, что продление помощи будет, вероятно, зависеть от скорости украинского контрнаступления.

В свою очередь, президент отметил, что Украина очень благодарна президенту Джо Байдену, Конгрессу и всем законодателям.

"Я знаю, что есть разные месседжи, разные кандидаты в президенты. Но когда мы садимся за стол переговоров с нашими партнерами, когда к нам приезжают представители демократов или республиканцев, Конгресса в целом, они всегда объединены в поддержке Украины. По крайней мере, мне они они постоянно об этом говорят", – сказал президент.

На вопрос журналистки о том, верит ли Зеленский в слова американцев, что они будут оставаться с Украиной столько, сколько это потребуется, он ответил: "А какие варианты?"

Президент напомнил, что США – "безусловно, лидер в помощи" Украине.

"И я понимаю, что без оружия Соединенных Штатов, без финансов, которыми они поддерживают наш бюджет, у России будут все шансы оккупировать нас. Нам эта помощь очень, очень необходима", – сказал Зеленский.

Он заявил, что сейчас сложно прогнозировать, как долго союзники будут помогать Украине. Зеленский сказал, что Украина верит в поддержку партнеров, но понимает, что должна, прежде всего, рассчитывать на себя, поэтому запускает собственное производство оружия.

"Но этого мало. Россия всю свою жизнь живет войной. Они планировали нас оккупировать, и они в сорок раз больше нас. Поэтому нам нужна помощь партнеров", – резюмировал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в конгрессе Соединенных штатов Америки подготовили беспрецедентный законопроект о заморозке, конфискации и передаче Украине средств России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне прокомментировали заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, угрожавшего ударами по "центрам принятия решений" через HIMARS и Storm Shadow. В США напомнили ему, что Крым – это Украина.

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