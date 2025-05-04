Зеленский назвал условия быстрого завершения войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал новое заявление Путина о "неизбежном примирении между украинским и российским народом". По словам главы государства, ни одно примирение невозможно без силы и поддержки.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Если Украина будет сильной, война закончится как можно быстрее", - подчеркнул Зеленский.

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Он подчеркнул, что все ключевые инструменты влияния сейчас находятся в руках США и Европы. Именно сохранение единства между этими партнерами, по мнению президента, является основным условием завершения конфликта.

"Заставить Россию согласиться на полное и безусловное прекращение огня - это задача, которая была инициирована США, и Украина его поддерживает", - отметил он.

Отдельно Зеленский упомянул о важности оборонной поддержки: Украина рассчитывает на поставку 3 миллионов артиллерийских снарядов в рамках партнерских инициатив, в том числе и чешской.

"Это не значит, что кто-то хочет долгой войны. Мы хотим ее завершить. И все войны заканчиваются. Так же, как заканчиваются диктатуры и жизнь империй", - подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский призвал не верить обещаниям Москвы о прекращении огня и быть готовыми к провокациям на 9 мая. А те, кто почему-то еще верит Кремлю, могут попробовать на себе.