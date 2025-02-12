Зеленский не хочет "прекращения огня только ради прекращения огня": какая причина

Президент Владимир Зеленский заявил, что не согласится на прекращение огня "только для прекращения огня".

Об этом глава государства сказал в интервью The Economist.

"Не будет прекращение огня только ради прекращения огня. Прекращение огня может быть частью завершения горячей фазы войны. И тогда следует понимать, что такое гарантии безопасности", — отметил Зеленский.

По его мнению, без гарантии безопасности для Украины условно через "два месяца" после прекращения огня Путин снова нападет.

"И вот завершится горячий этап войны. Если он закончится, то, пожалуй, закончится и военное положение. Я не знаю, я думаю. Потому что, смотрите, я имею в виду, что если не будет военного положения, то парламент должен проводить выборы. Объявить дату и т.д. шаг безопасности. Это не было прекращения огня. Но шаг в сфере безопасности был важным, когда стороны сказали, что давайте не разрушать энергетический сектор", – говорит Зеленский.

Из его заявления следует, что Украина предлагала РФ отказаться от ударов по объектам энергетики, а обещала не бить по российским НПЗ.

"Так что, по большому счету, это небесное прекращение огня. Воздушное прекращение огня. почему Ну, поскольку мы согласны, что мы не стреляем ракетами, беспилотниками и т.д., мы не стреляем по энергетике. Сегодня большинство ракетных ударов приходится на энергетику. Некоторые из них есть в городах, гражданских населенных пунктах и ​​т.д. Но большинство – в энергетике. И мы стали на них отвечать. Эти нефтеперерабатывающие фабрики полностью справедливы [цели]. Но вот было предложение. Украина, рядом была Америка, и еще было 100 стран, 100 стран. И все говорили, ну не может Путин не поддержать такую ​​идею, это просто невозможно. Ибо что с этим не так ли? Американцы приходили ко мне и говорили, что это красная линия – стрелять по их (российским) энергетическим объектам. И я сказал, если он не стрелял, мы не стреляли. И они сказали: да, может быть. Я сказал, может быть. Мы провели саммит, да. И все просто аплодировали, потому что это действительно было такое решение. Давайте сделаем это следующим образом. Но где Путин? Путин ушел. Все эти истории, все эти американские голоса, европейские голоса, арабские голоса исчезли. Все куда-то исчезло. Они просто отложили шаги. Разве это не было прекращение огня в энергетике, в воздухе? Это тоже было прекращение огня. Но без гарантии это ноль. Потому что он [Путин], с точки зрения договора, тоже ноль. Он ничего не хочет", – подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский ответил, сколько людей в месяц мобилизовывали в Украине.

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