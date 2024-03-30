Зеленский не исключил, что ВСУ придется отступать, и назвал условие

Если россияне прорвут линию фронта, то захватят крупные города, говорит президент.

Задержка Конгрессом США одобрения пакета военной помощи в 60 миллиардов долларов дорого обошлась Украине — военные не смогли спланировать будущие операции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

"Мы пытаемся найти какой-то способ не отступать, мы стабилизировали ситуацию благодаря разумным шагам наших военных", — сказал президент.

По его словам, если фронт останется стабильным, Украина сможет вооружить и научить новые бригады в тылу для проведения контрнаступления позже в 2024 году.

Украинский президент также акцентировал внимание на том, что при отсутствии необходимого количества снарядов нужно сокращать линию фронта.

"Если вам нужно 8000 выстрелов в день для защиты линии фронта, а у вас, например, только 2000 патронов, вам придется делать меньше. Как? Конечно, отступая. Сделать линию фронта короче. Если фронт прорвется, россияне смогут войти в большие города", – добавил он.

Он объяснил стратегию и тактику Украины: необходимо обезопасить свои линии фронта и сохранить боеприпасы. И подчеркнул, что Украина научилась на войне тому, что "если вы этого не сделаете, это сделает Россия".

Ранее Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что наступление россиян ожидают примерно в конце мая или июне. В то же время журналисты британского издания The Economist прогнозируют, что новое большое наступление России, которое, вероятно, начнется летом этого года, сдержать будет гораздо труднее, чем в начале полномасштабного вторжения.

Одним из возможных направлений нового наступления России - Харьковская область. Глава ОВА Олег Синегубов говорит, что на севере Харьковщины не зафиксирована значительная концентрация российских войск для того, чтобы можно было открыть "второй фронт".

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